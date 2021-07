Italiaanse politie is streng en vraagt om vergunning voor zoektocht naar Samuël, ambassade schiet te hulp

Vrienden van vermiste Samuël (22) hopen op bericht; speurhond Salto slaat aan op het meer van Bracciano

5 juli Er lijkt een concreet spoor te zijn naar de vermiste Samuël Boujadi (22) uit Bunschoten, die ruim een week geleden ging zwemmen in het kratermeer van Bracciano in Italië. Een speurhond is zondagmiddag vanaf een zoekbootje tot vier keer toe in het water gesprongen. Het dier pikte een geurspoor op.