Jack's Casino in Amersfoort overvallen

jeugdcriminaliteit Hoe zetten we rem op steeds zwaardere jeugdcrimi­na­li­teit? ‘Liefde voor moeder vaak groter’

We moeten ons grote zorgen maken over de steeds jongere zware criminelen. Het roer moet dan ook drastisch om, vinden deskundigen en betrokkenen. Want toezien hoe de criminaliteit nog meer overhand krijgt? Daar zit niemand op te wachten. ,,De nieuwe Ridouan Taghi’s lopen al rond en wij kijken als Nederland machteloos toe. We plakken pleisters op wonden, maar de infectie is groter. We moeten antibiotica hebben om dit te stoppen.”

28 januari