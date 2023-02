Jaimy Schaap baalt van zijn ploeggenoten: ‘Ik mis kwaliteit en karakter. Ik mis IJsselmeervogels’

Column Voetballen met broer Gijs, papa op de bank en mama langs de lijn: ‘Mooier kan het niet voor Bas Wobbes’

Bas Wobbes heeft de knoop doorgehakt: hij gaat van Hoogland terug naar jeugdliefde CJVV, waar zijn vader Sijtze trainer is en jongere broer Gijs ook speelt. De familie Wobbes, waar moeder Astrid misschien de fanatiekste van het stel is, wordt herenigd in het Vermeerkwartier herenigd in het geel-zwart.

11 februari