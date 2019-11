Janneke leefde 35 jaar met een tumor, maar bleef altijd positief

Er moesten stoelen bijgeschoven worden, zo druk was de Joriskerk tijdens de afscheidsdienst van Van Kuijzen, vorige maand. Het gros van de 150 bezoekers was bont gekleed, op verzoek van Van Kuijzen zelf. Maar dikke kans dat vrienden en familie dat ook hadden gedaan als dit verzoek niet op de rouwadvertentie was vermeld. Want Janneke, dat was een ongelofelijk kleurrijk persoon. Werkelijk altijd positief, altijd aan het kletsen, altijd druk, heel sociaal, nooit chagrijnig en zelden boos. Het zonnetje in huis. Dat ondanks de zware tegenslagen die haar leven tekenden.