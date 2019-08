Jantine (28) uit Amersfoort schrijft popliedjes voor Hardwell en andere wereldtoppers

Gewild in het buitenland, tamelijk onbekend in eigen stad. Die bijzonderheid is van toepassing op Jantine Heij. Ze vindt het wel prima zo, zegt ze lachend. ,,Amersfoort is gewoon mijn thuisstad, ik hou ervan. Ik spreek hier af met vrienden en familie. En ik ben ook niet zo van de schijnwerpers. De spanning van een optreden is het voor mij niet waard. Dat betekent niet dat ik niet gezien wil worden in de muziekindustrie, integendeel. Ik heb mijn trots, mijn doelen. Maar daarbuiten maakt het me niet uit.''