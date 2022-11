Jarenlang droomde Joost (65) van sociaal en duurzaam wonen in Amersfoort: ‘Het lijkt gelukt’

Daniël heeft zijn eerste kerstboom al staan en er komen er nóg twee: ‘Alleen de lampjes ontbreken nog’

Sinterklaas is pas een week in het land, maar wie bij tuincentrum Eurofleur in Leusden naar binnen loopt krijgt indruk dat de goedheiligman alweer vertrokken is. Maar liefst 5000 vierkante meter winkeloppervlakte is omgetoverd tot een uitbundig kerstsprookje, waar echte kerstliefhebbers hun hart op kunnen halen.

20 november