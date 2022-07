Jarenlang werd Baarn geteisterd door inbrekers, maar nu lijkt het tij gekeerd

Het afgelopen halfjaar werd er 22 keer ingebroken, terwijl in diezelfde periode er 44 keer een woning werd bezocht door inbrekers. Baarn had de laatste jaren nogal een reputatie op het gebied van inbraken in huizen, vergeleken met de rest van de regio Amersfoort.

Opvallend is ook dat de overlast door jongeren met 37 procent is afgenomen. Waren in het eerst halfjaar van 2020 nog 96 meldingen en het jaar daarna 86, het laatste halfjaar kwam het aantal op 54.

Meer vernielingen

Niet alle cijfers lieten een dalende trend zien. Zo nam het aantal gevallen van vernieling toe naar 56, terwijl dat er het eerste halfjaar van vorig jaar 21 waren. De stijging van het aantal meldingen van verwarde personen – van 69 naar 117 – komt onder meer omdat er vaker meldingen komen van eenzelfde adres. Dat heeft volgens Baarn te maken met toegenomen wachttijden voor hulpverlening, waardoor mensen zich vaker melden.

Ook het aantal meldingen van huiselijk geweld nam toe van 4 naar 10 gevallen. De gemeente denkt dat dat komt door de bewustwordingscampagne ‘Stop huiselijk geweld’. Slachtoffers doen eerder melding.

In totaal daalde in de eerste zes maanden van 2022 is het aantal geregistreerde misdrijven in Baarn met 9 procent ten opzichte van 2021. Terwijl het aantal misdrijven in de politieregio Midden-Nederland met 3 procent steeg.

Positief

Burgemeester Mark Röell is positief over de dalende trend. ,,Er is extra ingezet op het oppakken van daders van woninginbraken. Ook hebben we jongeren die overlast veroorzaken steviger aangepakt, bijvoorbeeld bij het tegengaan van overlast in de Pekingtuin. We hebben jongeren én hun ouders of verzorgers persoonlijk aangesproken”, aldus Röell.

