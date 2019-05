‘Je oude moeder ophalen die naar het ziekenhuis moet, wordt onmogelijk met plan voor autoluwe binnenstad’

De bakker vreest de dupe te worden, maar het steekt Sjouke Boersma vooral dat de gemeente de plank misslaat. ,,Dit plan is onlogisch én ingrijpend. De binnenstad gaat hierdoor sterk veranderen, het gaat ten koste van de levendigheid. Als dit doorgaat, moet je oppassen dat het geen doodse binnenstad wordt.’’



Boersma kan zich als milieubewuste bakker vinden in het weren van auto’s uit de nauwe, historische straten. Wekelijks brengt hij brood rond met de bakfiets. Hij is de eerste om te erkennen dat klanten beter op de fiets kunnen komen. ,,Voor autoluw valt veel te zeggen. De stad wordt aantrekkelijker en veiliger zonder auto’s en je dringt fijnstof terug. Maar ik vraag me af of de gemeente beseft wat precies de consequenties zijn. Zo wordt het er, vrees ik, niet aantrekkelijker op.’’