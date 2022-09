Je ziet ze op festivals, bedrijfsfeesten, bruiloften én uitvaarten: de vlaggen en slingers van Angelique (50)

En hup, wéér 25 euro binnen: niet de bank, maar fans investeren in nieuw filiaal van hun lievelings­zaak­je

Een lening bij de bank of crowdfunden? Ondernemer Lisette de Jong koos voor het laatste en is verbluft door het resultaat. In anderhalve week tijd stortten fans 40.000 euro. Binnenkort opent ze in Nijkerk een derde filiaal van haar ontbijt- en lunchzaak The Blueberry.

31 augustus