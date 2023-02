Jeroen Stomphorst heeft dé oplossing voor de verkeerschaos op het Neptunusplein

met poll Kun je straks shoppen op eerste kerstdag of nieuwjaar in Amersfoort? Deze winkeliers zijn het totaal óneens

Kun je straks ook winkelen in Amersfoort op eerste kerstdag, eerste paasdag of nieuwjaar? Over deze vraag buigt de gemeenteraad zich dinsdagavond. Twee ondernemers geven alvast hun mening. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Stem in onze poll onderaan het artikel wat jíj ervan vindt.

24 januari