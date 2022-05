Jeroen Stomphorst: ‘Het gaat bij Studio Sport maar over één woord: inderdaad Fey-e-noord’

Video Bliksemin­slag in Hoevelaken: pannen van het dak, meterkas­ten uit en gaslekkage, maar geen gewonden

In Hoevelaken is vanochtend vroeg de bliksem ingeslagen in een huis aan de Leeuweriklaan. Door de klap vlogen er onder meer dakpannen van het dak, vielen meerdere meterkasten uit en is een gaslekkage ontstaan. De bewoners bleven ongedeerd.

19 mei