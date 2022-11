Jeroen Vos (38) is tekenaar in al zijn vezels: ‘Al mijn hele leven is het een uitlaatklep’

Column Eindelijk is het zover voor Fien: ze gaat naar haar familie op het meest verre punt van de aarde

In de minuten dat mijn vader voet aan de grond zette in Nieuw Zeeland in 2012, overleed zijn vader. Prachtig, en zo liefdevol. Mijn opa had het exacte moment afgewacht dat zijn geëmigreerde zoon aan de andere kant van de wereld, een broer bij zich had. Mijn oom Nieck en papa keken samen online mee naar de afscheidsdienst. Familie, het blijft bijzonder.

