Jeroen zegt gas op die lolly met nieuwe stadhuis van Amersfoort: ‘Snel die miljoenen-meloen doorslikken’

Fors bezuinigen op nieuw stadhuis dat 10 miljoen duurder wordt, kost juist méér: ‘Vertraging is duur’

Moet er écht 10 miljoen euro bij voor het nieuwe stadhuis van Amersfoort? Kunnen we niet bezuinigen? En hoe groot is de kans dat er later meer kostenoverschrijdingen komen en het project helemaal uit de hand loopt? De Amersfoortse politiek zit vol vragen over het nieuwe stadhuis dat niet 108, maar 118 miljoen euro moet gaan kosten.

28 september