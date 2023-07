Jesús Medina Molina (53) wil in elke plaats een schaaktafel: ‘Schept sociale verbinding’

Video Man urenlang op dak in Bunschoten en bekogelt hulpdien­sten: arrestatie­team redt hem net op tijd

De politie is zondagmiddag in Bunschoten urenlang bezig geweest met een man die op het dak van een woning was geklommen. De persoon liep eerst op straat, klom vervolgens op schuren en daarna ging hij het dak op. Na ruim drie uur werd de man verrast door een arrestatieteam en is hij aangehouden door de politie.