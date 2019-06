Jeugd trapt rotzooi in speeltuin in Amersfoort: ‘Overal lag glas’

Het was maar goed dat vrijwilligers vanochtend bij elkaar kwamen om te klussen in de speeltuin. ,,Anders hadden we het niet eens gezien", zegt Marchien Hindriks, voorzitter van de speeltuinvereniging. ,,Bij het draaimolentje, op het asfaltparcours, maar ook in en rondom het piratenschip. Overal zag ik glas liggen.”

De daders staan op camerabeelden. ,,Er is nu een roep om de beelden te delen, maar dat gaan we nog niet doen. De eerste stap is naar de politie. De jongens staan er redelijk goed op, dus de politie heeft best handvatten voor een onderzoek.”

Verpest

Het is niet de eerste keer dat er rotzooi getrapt wordt in de speeltuin. ,,Vorige zomer hadden we het redelijk onder controle. Dit jaar was er al vaker wel veel troep. Dan vind je een zak chips of lege flesjes. Vervelend, maar dat is zo opgeruimd. En we willen ook een speeltuin zijn die niet alleen voor jonge kinderen is. Het mag best een plek zijn waar oudere kinderen 's avonds kunnen hangen en kletsen, als ze maar wel hun rommel opruimen.”