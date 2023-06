Jeugd wordt verleid om bouwvakker te worden tijdens dag van de bouw: ‘Prachtig om te zien hoe zo'n gebouw verrijst’

Renovatie is klaar: Bosbad Amersfoort wordt gevuld met 6,5 miljoen liter water

Het Bosbad in Amersfoort wordt weer gevuld. Doordat de renovatie in het voorjaar was vertraagd kon het Bosbad tot nu toe nog niet opengaan. Een groot deel van de werkzaamheden konden alleen gebeuren bij droog weer. Over een paar weken kan het bad weer openen.