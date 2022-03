Jody is een wandelende advertentie voor de kleding van Tobie: ‘Ze heeft gewoon de ideale kledingmaat’

Keiverliefd Daan (34) verhuisde Kellin (25) en nu zijn ze samen: ‘Ze is de eerste met wie ik niet binnen een week ruzie had’

Een tijd lang werkten Daan en Kellin tegenover elkaar in de Krommestraat in Amersfoort. Hij bij The Barber Shop, zij bij Corazon Bakery. Door het raam hield Kellin de winkelende mensen, maar ook Daan stiekem in de gaten. Tot ze op een dag aan de praat raakten en het klikte.

22 augustus