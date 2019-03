Jonge arts Anna (27) scoort met menselijke tweet: ‘Wilt u even mijn hand vasthouden?’

Het bericht op Twitter over een menselijk gebaar van Verhulst scoorde likes en honderden re­tweets en dat uitgerekend in de Week van Zorg en Welzijn. Of het nu de manier is waarop ze het treffend heeft opgeschreven, of dat het positieve verhaal mensen raakt? Verhulst weet het niet. Wat ze wel weet is dat ze zoveel reacties op een tweet niet eerder meemaakte. Bijna 10.000 likes, 700 re­tweets en een kleine 300 reacties. ,,Het nam echt een enorme vlucht”, aldus Verhulst.



De jonge arts die bij het Meander MC werkt, stuurde de tweet aan het einde van haar nachtdienst. ‘Patiënt wakker aan beademing, kan niet praten, maar wil mijn hand niet loslaten. Pijn? Nee, schudt ze. Benauwd? Nee, schudt ze. Bang? Nee, schudt ze. Dan vraag ik: Wilt u gewoon even mijn hand vasthouden? Ja, knikt ze geestdriftig. Ben er maar even bij gaan zitten’, schrijft Verhulst nog niets vermoedend.



,,Het was een mooi moment, kenmerkend voor de manier waarop we op de intensive care met mensen omgaan”, zegt de Utrechtse die daarom besloot de tweet de wereld in te sturen. De arts is overladen met complimenten en krijgt veel reacties van mensen die terugdenken aan artsen of verpleegkundigen die voor hen het verschil maakten.