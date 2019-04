Jonge rolstoelers zoeken lotgenoten voor plezier en een goed gesprek

Marieke is nu 30 jaar, Theo is net 53 geworden. In die leeftijdscategorie is er weinig ondersteuning en moeten ze veel zaken zelf uitzoeken. Ze zijn bezig een lotgenotencontactgroep op te richten.



Op haar 27ste kreeg Marieke een zware hersenbloeding met ernstige gevolgen. Om de druk op haar hersenen te verminderen werd een deel van haar schedel verwijderd. Ze is halfzijdig verlamd en haar gezichtsvermogen is aangetast. Tijdens haar revalidatie heeft ze veel hindernissen overwonnen.



Marieke wil andere mensen met een fysieke beperking ontmoeten om tips en ervaringen uit te wisselen. ,,Van het ene op het andere moment beland je in een rolstoel. Je komt in een onbekende wereld terecht. Kinderen die met een lichamelijke handicap worden geboren, krijgen direct begeleiding. Ook senioren kunnen rekenen op ondersteuning. Maar voor de middengroep, waartoe ik behoor, is weinig geregeld. Ik moest het allemaal zelf uitzoeken. Via lotgenotencontact kunnen we elkaar helpen met informatie over bijvoorbeeld vervoersmogelijkheden of speciale rugleuningen.’’