Jonge tasjesdieven trappen en overvallen vrouw (63), maar krijgen haar tas niet te pakken

Camper van pasgetrouw­de Daan en Jorien uit Baarn is terug, maar wel helemaal gestript: ‘Bijna alles is weg’

12 september Een lichtpuntje voor Daan Brinkerink en Jorien Dijkstra uit Baarn. Hun camper, die donderdag op huwelijksreis in de buurt van Rome werd gestolen, is gevonden. Groot is de blijdschap echter niet: het dertig jaar oude busje is flink onder handen genomen door vandalen, en zo'n beetje alles van waarde ontbreekt.