Jongen (15) pikt busje, scheurt naar Duitsland met de politie op zijn hielen en ramt meerdere voertuigen

Werkloos­heid in regio Eemland en Gelderse Vallei stijgt twee keer harder dan in de rest van het land

18 juni De werkloosheid in de regio’s Eemland en Gelderse Vallei is in mei twee keer zo hard opgelopen als in andere delen van het land. Amersfoort, Bunschoten en Baarn incasseerden de zwaarste klappen. Van de andere gemeenten in het gebied ontsprongen Soest en Barneveld de dans het meest.