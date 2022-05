Jongen (17) overlijdt na festivalbezoek in Zwolle: ‘Gedachten gaan direct uit naar de ouders’

Verdachte (43) die vastzit voor vuurwerk­vondst Amersfoort ook verdacht van opslag in Baarn

De vondst van 500 kilo zwaar illegaal vuurwerk in Baarn houdt verband met een eerdere vondst van illegale knallers, begin deze maand in Amersfoort. De 43-jarige man die werd aangehouden in de Amersfoortse zaak, wordt ook verdacht van de opslag in Baarn.

11 mei