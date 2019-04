Jongens op gestolen scooter gepakt in Nijkerk, werkplaats voor omkatten ontdekt

Menselijke resten gevonden in woning Soest, man (56) opgepakt

18:33 Het stoffelijk overschot van de vermiste Miranda Zitman (52) uit Soest is waarschijnlijk gevonden in haar huis aan de Lange Brinkweg. Bij het onderzoek naar de vermissing ontdekte de recherche vandaag een lichaam in de woning. Nader onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk om de vermiste vrouw gaat, en wat de doodsoorzaak is.