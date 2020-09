Jongens vliegen greppel bij Voorthuizen in en stuiteren terug door klap

even vragen aan Juliëtte (58) geeft dertig jaar pianoles: ‘Kinderen konden door corona veel meer in muziek kwijt’

17 september Juliëtte van Capelleveen (58) is pianodocent bij Scholen in de Kunst in Amersfoort. Sinds vijf jaar onderwijst ze volgens de Kodály-methode. Een brede, muzikale leermethode die jonge kinderen heel leuk vinden en daardoor snel de lesstof oppakken.