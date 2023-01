Jongeren proberen vrouw onder dreiging van steekwapen te beroven op station Baarn

Publiek kijkt mee met restaura­tie schilderij uit Paleis Soestdijk: ‘Schitte­rend, en dat in mijn eigen dorp’

Gert van Reenen (79) uit Soesterberg staat al zo’n halfuur te kijken naar het grote schilderij De Slag bij Quatre Bras in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, handen op de rug. ,,O wat is het prachtig”, zegt hij. ,,Kijk eens naar die ogen van die Franse soldaat, die van schrik bijna uit z’n kassen springen. En hoe de Prins van Oranje wordt uitgelicht, schitterend. En dat in mijn eigen dorp.”

