Jongetje wordt aangereden terwijl ouders hem naar school brengen

Boerenpro­test in Stroe moet het doen zonder een druppel alcohol

De organisaties die voor woensdag het boerenprotest in Stroe organiseren waarschuwen alle deelnemers dat het gebruik van alcohol absoluut verboden is tijdens de demonstratie. Dat staat in een bericht dat afgelopen weekend per mail en in appgroepen werd verspreid onder de deelnemers.

20 juni