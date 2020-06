Juf Helma mailt minister Slob: ‘Voor kleinere klassen lever ik met plezier 5 procent salaris in’

Video Losgesla­gen onweersge­bied: grote brand verwoest kippenschu­ren Barneveld

11:32 In Barneveld heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand gewoed in meerdere pluimveeschuren aan de Donkervoorterweg. Het vuur is inmiddels onder controle en de brandweer is bezig met nablussen, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.