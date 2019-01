Jurn kocht een camera in de kringlooop en zoekt nu de eigenaar van oude foto's via Facebook

Van Veldhuijzen kocht onlangs een analoge camera bij de kringloop in Amersfoort. ,,Tot mijn verrassing zat er nog een rolletje in het toestel”, zegt hij. ,,Ik heb de foto’s ontwikkeld en wil ze graag geven aan de rechtmatige eigenaar. Maar wie zijn de mensen op de foto? En welke plaats staat er op de foto?”

Hij weet dat de foto's gemaakt zijn in de strenge winter van 1978. Volgens Van Veldhuijzen was het rolletje in de camera tot 1970 te koop. De camera komt uit de jaren 60. Op de foto’s staan een man en drie vrouwen. ,,Mogelijk gaat het om vader, moeder en dochters”, aldus Van Veldhuijzen. ,,Als de leeftijd van de man op de foto 35 was, zou hij nu 75 jaar zijn.”