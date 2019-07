Justitie eist tonnen terug van Bram van 't P uit Nijkerk, die drugsgeld witwaste

De in Nijkerk wonende Van 't P. is sinds kort weer op vrije voeten, maar krijgt financieel mogelijk nog een zware last te torsen. Volgens het OM lijdt het geen twijfel dat hij van 2011 tot 2016 systematisch drugsgeld witwaste met contante aankopen van dure goederen. Hij zou ook crimineel geld hebben gestoken in zijn zwemschool. Justitie vordert 417.200 euro terug.