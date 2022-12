Kabinet wil einde maken aan stikstofruzies met Gelderland

Gelderland is, net als andere provincies, ontevreden over de werkwijze van Rijkswaterstaat . Die instantie koopt in naam van de verkeersminister boerderijen op in Gelderland. Met de stikstofrechten van die boerderijen kan vervolgens een snelweg worden aangelegd, die ook zorgt voor nieuwe stikstofuitstoot.

Voor de aanleg van de A27 bij Utrecht werden verschillende boerderijen rond de Veluwe aangekocht, volgens Gelderland zonder dat zorgvuldig te overleggen. Er was wel overleg geweest, maar de gedeputeerde zelf was niet op de hoogte gebracht.

Stikstofruimte

In gesprek

Hoewel het Rijk nog altijd niet toegeeft dat het hierin zelf fouten heeft gemaakt, wil de minister van Natuur en Stikstof hier nu wel opnieuw over in gesprek gaan met de provincies. Ze belooft zelfs ‘nieuwe spelregels’ voor gesprekken tussen beide overheden.

Of dit de provincie Gelderland geruststelt, is nog maar de vraag. De provincie beraadt zich nog op een reactie. Het kabinet denkt al enige tijd na over een voorkeursrecht voor overheden bij de opkoop van boerderijen. In dat geval moet een commerciële partij als Schiphol dus altijd wachten op toestemming van overheden voor ze boerderijen opkoopt. Welke overheid dan het eerst mag kopen, is onduidelijk.