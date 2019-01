Kamp in Amersfoort afgezet, mogelijk schietincident

Biezenkamp eindelijk gereed, op één plek na

7:03 Zes jaar later dan de bedoeling was, is de vernieuwde Biezenkamp dan toch gereed. Het winkelcentrum en woongebied in Leusden-Noord oogt modern en ligt er fraai bij. Op één plek na. Aan het grote plein staat een afgebladderd appartement dat vreselijk vloekt met zijn omgeving. Het is de treurige uitkomst van een juridisch gevecht zonder precedent.