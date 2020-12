Kampbewoners Baarn woedend over brute politie-inval: ‘De vangst? Eén stukje vuurwerk!

Stefan (32) fietst land door om geld op te halen, Amersfoor­ter schiet te hulp na kapotte fietsband

27 december De Udense Stefan School is sinds een aantal dagen bezig met een bijzondere fietsactie: de 32-jarige concertprogrammeur fietst in een paar dagen langs alle grote poppodia in Nederland, om aandacht te vagen voor het belang van de cultuursector. School zou vandaag aankomen in Amersfoort, maar vlak voordat hij de stad binnenreed ging zijn fiets kapot.