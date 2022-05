‘Kans op uitbraak polio of mazelen op de Biblebelt ‘reëel’ door komst van vluchtelingen uit Oekraïne’

Het RIVM waarschuwde onlangs gemeenten op de Biblebelt en reformatorische organisaties die Oekraïners helpen, om extra alert te zijn op symptomen van mazelen en polio. De angst is dat vluchtelingen de ziekten meenemen en verspreiden in Nederland. In Oekraïne is de vaccinatiegraad laag, waardoor de kans op infectieziekten groter is. De afgelopen decennia zijn er in dat land meerdere grote uitbraken geweest.