Kapotte verwarming in sporthal De Toekomst: geen vaccinaties, wél sporten

Dit is de enige kerk in Nederland waarop je een abonnement kunt afsluiten (en dit krijg je ervoor)

Een abonnement nemen op een krant, het zwembad of Netflix is heel gewoon, maar in Amersfoort kun je vanaf 2023 ook een abonnement nemen op een kérk. De Veenkerk in de wijk Vathorst is de enige kerk in Nederland waarvan je abonnee kunt worden. En de contributie? Mag je zelf bepalen.

10 december