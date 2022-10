Kapper moet 180 uur werkstraf uitvoeren voor aanranding stagiaire: ‘Je bent nu toch 18?’

De 18-jarige stagiaire werd vorig jaar vanaf het begin van haar stageperiode lastig gevallen. ,,Je bent nu toch 18?”, kwam er uit de mond van de kapper terwijl hij over het been en de rug van de stagiaire ging, richting haar kruis. Verder kuste hij haar op de wang en trok hij haar naar zich toe voor een knuffel. De kapper reageerde later in de rechtbank dat er nooit iets seksueels is voorgevallen en dat knuffelen in zijn cultuur ‘volstrekt normaal’ is.