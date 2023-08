Kat komt in Soest aanlopen met bebloede kop, dier waarschijnlijk beschoten met luchtbuks

Tarkan Gökalp miste winst AVK-titel 10 jaar geleden, nu is er kans op revanche: ‘Ik wil ‘m ook eens winnen’

Voor het eerst sinds 2019 staat ASC Nieuwland weer in de finale van het Amersfoorts Voetbalkampioenschap (AVK). Aanvoerder Tarkan Gökalp, bestuurslid af én na een uitstapje naar APWC-zaterdag weer terug in het vertrouwde shirt van de ‘Tricolores’, is in zijn nopjes. ,,Ik hoop op een vroeg verjaardagscadeau.”