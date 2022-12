Kazernes in Soest en Amersfoort gaan op de schop; dit zijn de plannen van Defensie

Prijswin­naar Sven (24) vlogt over zijn leven én zijn autisme: ‘Voel ’s ochtends of het een goede dag is’

Hij vlogt al zes jaar over zijn dagelijks leven, woont in een woongroep bij zorgorganisatie Amerpoort in Baarn en sleepte onlangs een Special Media Award in de wacht. Sven van Scheijndel (24), alias de Big Sven Blogger, is open en eerlijk: ‘Ik vind dat er meer over autisme bekend moet worden.’

