Kees (71) ‘onthult’ de Oranjes op zijn website: ‘Het is een hele rare bedoening’

Hoe is de site begonnen?

,,Ik ben al een jaar of dertig bezig met onderzoek naar de Oranjes. De site is sinds dit jaar in de lucht. In het begin had ik vijf lezers per dag, nu vijftienhonderd. Dus het gaat hard. Je ziet altijd allemaal mooie plaatjes van het koningshuis, maar dat is niet het echte leven. Deze mensen heten niet eens Van Oranje. Dat hebben ze zelf verzonnen, die tak is allang uitgestorven. Ze heten eigenlijk Van Dietz.”