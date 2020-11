Kees en Sander hebben dé oplossing voor fietsenchaos, zelfs in Hongkong hebben ze interesse

Kees van de Vecht had ruim twintig jaar lang een bedrijf in Nijkerkerveen dat reinigingsmachines maakte voor kratten en pallets uit de vlees- en groentenverwerkingsindustrie. De innovatieve machines, die Van de Vecht zelf ontwikkelde, werden wereldwijd verkocht. Maar hij tekende in zijn vrije tijd ook graag apparaten voor andere toepassingen. Zo’n tien jaar geleden werd hij, op bezoek bij familie in Amsterdam, getriggerd door alle wild geparkeerde fietsen die hij daar zag. Die chaos, dat kan beter, dacht Van de Vecht, en hij sloeg aan het schetsen. Maar de concepten die hij toen bedacht, bleven slechts leven op papier. Tot vier jaar geleden. Na de verkoop van zijn bedrijf kreeg Van de Vecht meer tijd voor zijn andere projecten en zo wierp hij zich op het verder ontwikkelen van fietsparkeersystemen. Niet veel later zagen de Bike.box en de Pedal.clip het licht.