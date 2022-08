Keistad Fietsfestival viert vijfjarig jubileum in Spaans jasje vanwege La Vuelta

Wéér een container afgebrand in Nijkerk, politie gaat uit van brandstich­ting

Aan het Zandoogje in Nijkerk is rond 05.00 uur een brand uitgebroken in een container. Dit is niet de eerste keer dat er in Nijkerk een container in de fik staat. Afgelopen zondag stonden er op nog twee plekken papiercontainers in brand. Toen ging de politie uit van brandstichting.

17 augustus