Kennismaken met dagbesteding in Nijkerk zonder een verwijzing

Half april begon de gemeente Nijkerk de proef in samenwerking met Amaris. Het doel is om mantelzorgers in het stadium voordat er professionele hulp nodig is, incidenteel te ontlasten. De gemeente, die dagbesteding financiert vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, draait voor de kosten van dit project op.

Vervolg

Na twee jaar wordt bekeken of de pilot een vervolg krijgt. Als dit het geval is, is het waarschijnlijk dat alle zorgverleners uit de gemeente mee mogen doen. Zo'n negen inwoners hebben sinds april gebruikgemaakt van de regeling, schat Alieke van Leeuwen, teamcoach dagbesteding bij Amaris. ,,Het kan tijdelijk zijn, om de mantelzorger op adem te laten komen. Maar het kan ook zijn dat het zo goed bevalt dat er uiteindelijk wel een vaste beschikking wordt aangevraagd."

Van degenen die tot nu toe via deze pilot met dagbesteding kennisgemaakt hebben, zijn er zeven blijven plakken. De ruimte is beperkt. ,,We houden maximaal zeven cliënten op een groep. Voor nu geldt dat we op allebei de locaties nog twee plekken hebben voor zes dagdelen", aldus Van Leeuwen.

Drempel

Tot nu toe heeft de organisatie veel positieve reacties gekregen van cliënten. ,,Een beschikking aanvragen kan een drempel zijn. Nu kunnen mensen tijdelijk ervaren hoe leuk het is; cliënten ervaren dat ze zich er thuis kunnen voelen en mantelzorgers hebben ruimte voor afleiding", aldus Van Leeuwen.