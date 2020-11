Kerkdiensten Woudenberg bewaakt door politie na bedreigingen met vuurwerk

Slechte grap

Dat er uiteindelijk niks gebeurde en niemand werd opgepakt, zegt weinig over het gehalte van het dreigement, zegt politiewoordvoerder Martin de Wit een etmaal later. ,,Het kan nog altijd een grap zijn geweest, in welk geval het een hele slechte was, maar we weten dat niet. Omdat we het risico op een incident in een van de kerken of misschien wel in meerdere kerken tegelijk niet konden nemen, hebben we grootschalig ingezet.’’