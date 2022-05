Kerken doen oproep: ‘Doneer jouw 400 euro energietoeslag aan de allerarmsten’

Die oproep doen de kerken in Leusden. De actie is overlegd met de gemeente Leusden, welzijnsinstelling Lariks en de Voedselbank.

,,Veel burgers hebben de volledige compensatie niet per se nodig. Daarom doen wij een beroep op onze onderlinge solidariteit onder het motto: Leusden geeft Warmte”, meldt de Protestantse Gemeente. ,,Mensen met een laag inkomen worden het hardst getroffen. Daarnaast wonen zij vaak niet in een goed geïsoleerde huurwoning.”

Niet genoeg

De absolute minima krijgen meer: uiteindelijk moeten zij in totaal 800 euro krijgen, zo heeft het kabinet toegezegd. Toch is dat is voor velen nog steeds niet genoeg om uit de schulden te blijven, is de vrees. In het najaar volgt misschien nog een compensatie, maar daar kunnen de allerarmste huishoudens eigenlijk niet op wachten, zo voorspellen de kerken in Leusden.