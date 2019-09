Kettingbotsing op A28 tussen Amersfoort en Nijkerk, snelweg weer open

The Preacher Men brengen de blues naar Soest: ‘Je moet je angsten in het gezicht kijken’

11:52 Met het onstuimige trio The Preacher Men is de blues terug in de jazz. Het recente album Blue ontving dit jaar de Edison Jazzism Publieksprijs en is in de vakpers hogelijk geprezen. Zaterdag spelen The Preacher Men in Cultureel Podium Artishock in Soest.