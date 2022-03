Kiekeboe, de otter is terug in Amersfoort! ‘Het volgende hoogtepuntje is het spotten van jonkies’

In 1988 kwam de laatste Nederlandse otter tragisch aan zijn einde, onder de banden van een auto. Nu, 33 jaar later, is het dier terug van weggeweest. Nadat ze in 2002 werden geherintroduceerd in Overijssel, begonnen ze aan een langzame opmars door het land. Voor Van Norren was de groei en verspreiding van de populatie prachtig om te zien, maar tegelijkertijd ook een beetje frustrerend: ,,Ze leken Leusden en Amersfoort wel te ontwijken.”