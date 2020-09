Kijk, een cobra tussen de rommel bij de sportschool

jong Salvatore Xia (22) neemt straks Chinees restaurant Vathorst over: ‘Ondernemen zit in mijn bloed’

8 september Jongeren vertellen over wie en wat ze belangrijk vinden. Amersfoorter Salvatore Xia (22) is van alle culinaire markten thuis. Hij bakt de mooiste taarten, wil een ervaren sushikok worden en neemt in de toekomst het restaurant van zijn ouders over.