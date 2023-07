Kilometerheffing voor gemiddelde chauffeur in Amersfoort komt uit op 738 euro

indebuurt.nl Mysterie: wat doet die plassende ijsbeer op de kade bij Museum Flehite?

Deze week kwam er een ijsbeer aan wal op de kade bij Museum Flehite in Amersfoort. Heb jij ‘m al gespot? Dan is de kans groot dat je ‘m ook al hebt zien plassen! Wij zochten uit wat het verhaal achter deze ijsbeer is en waarom hij in onze grachten plast.