Kind ernstig gewond bij ongeval op skatebaan Barneveld

NS en ProRail: onderwijs en grote bedrijven in Amersfoort moeten treinreizi­gers samen spreiden

Het is te druk in de trein en daarom moeten onderwijsinstellingen en grote bedrijven in Amersfoort zich inspannen om treinreizigers beter te spreiden over de week. De NS vraagt in een brief aan Amersfoortse politieke partijen om te kijken wat de stad kan doen om de trein in de spits te ontlasten.

19 april