Kind met hoofd knel tussen hekwerk: hulpdiensten zetten reddingsactie op (en hebben een verrassing)

Lege blikjes, plastic bakjes en peuken: Amersfoort gaat grootste zwerfafval-hotspots aanpakken

Lege blikjes, patatbakjes en sigarettenpeuken in de natuur of op een plein: veel Amersfoorters ergeren zich er kapot aan. De gemeente gaat zwerfafval intensief bestrijden in de historische binnenstad, het station, de Food Court bij Wieken-Vinkenhoef en een paar winkelcentra. Volgend jaar moet bij de hotspots al 10 procent minder afval zijn. Wat gaat er allemaal gebeuren?