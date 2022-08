Kinderen betrokken bij ongeval op A1 bij Baarn, auto over de kop

Nou moet het eens een keer afgelopen zijn met die ‘spookbrug’: Eembrug vijf weken dicht voor reparatie

De vele storingen van de Eembrug moeten straks tot het verleden behoren. Na twee jaar voortdurend en hemeltergend trammelant met slagbomen die niet opengingen en een brug die niet open of niet dicht kon, is de provincie Utrecht het zat. Vijf weken lang sluit die de brug over de Eem bij Eembrugge af voor herstel.

3 augustus